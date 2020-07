Il Sindaco De Lucia sugli avvenimenti di oggi: “Positano sicura, ci vuole la collaborazione di tutti”.

La giornata di oggi è cominciata presto per il sindaco di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, Michele De Lucia, che abbiamo sentito questo pomeriggio di domenica 26 luglio 2020: “E’ una giornata di pienissima estate. Tra l’altro oggi abbiamo avuto anche questo problema nella zona di Laurito, a confine con Praiano, dove sono intervenuti Vigili del Fuoco, la Capitaneria di Porto, le due Municipalità di Positano e Praiano, in quanto ci troviamo proprio sul confine. Domani mattina capiremo precisamente dove è stato lo smottamento per intervenire. Stanotte c’è stato questo doppio tintinnio di campane che ha destato un po’ di stupore. Assolutamente questa volta la Chiesa non c’entra: siamo certi che ci sia stato un’intervento da parte di alcuni ragazzi, che sono saliti sul campanile. Adesso cercheremo di capire anche questa dinamica e di intervenire. Per il momento stiamo vedendo le telecamere tra la spiaggia e la Chiesa per capire chi sono e se riusciamo a rintracciarli. Sono sicuramente persone non del luogo, però dobbiamo capire se sono persone che soggiornano a Positano o se sono venuti qui per la serata del sabato sera”.

“Sicuramente è un momento difficile da questo punto di vista. Io l’ho detto proprio l’altro giorno alla Bandiera Blu, di fare massima attenzione a tutti i cittadini e di segnalare qualsiasi anomalia che si vede o si sente in giro. E’ chiaro che i controlli ci sono. Abbiamo visto anche ieri sera e l’altro ieri sera i Carabinieri in spiaggia fino a tarda ora ed i Vigili impegnati su strada, ma questo non basta. Bisogna fare uno sforzo in più da parte di tutti, lo faremo anche come corpo di Polizia Municipale, e chiederemo anche alle altre forze, perché questo mese di agosto deve essere un mese tranquillo e sicuro come è stata fino ad adesso Positano. Fino alle 2.00 potrebbe non bastare, ma fino alle 2.00 sia venerdì che sabato i Carabinieri sono stati in servizio alla spiaggia. Purtroppo il fenomeno si è verificato dopo le 4.00, per cui c’è bisogno di mettere in moto una macchina un po’ più complessa e mantenere più ordine”.

“Positano è sicura, perché l’abbiamo dimostrato anche quando è successo qualche piccolo inconveniente: immediatamente è stato represso, immediatamente sono intervenute tutte le Forze di Polizia, compresa la Capitaneria di Porto, per cui siamo tutti impegnati affinché passi e passi bene quest’anno terribile, almeno da questo punto di vista. E’ chiaro che, però, ci vuole la collaborazione anche di tutti i cittadini”.