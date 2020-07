POCHEZZA JUVE VINCE L’UDINESE SARRI RISCHIA SCUDETTO ED ESONERO DOPO IL TRICOLORE

IL SECONO TEMPO POCHEZZA JUVE

Pareggia Nestorovski, poi Fofana si inventa il gol da tre punti

Comincia la ripresa e l’Udinese non ci sta a fare da vittima sacrificale: Nestorovski impegna subito Szczesny, mentre al 51′ fa centro: cross dalla sinistra di Sema, Alex Sandro è in ritardo, e l’ex Palermo in tuffo di testa pareggia il match. La partita è giocata a ritmi lenti, l’umidità è altissima a Udine e i giocatori danno quel che possono. Dybala ci prova col suo sinistro ma Musso è attento. L’Udinese tiene bene il campo, concede poco e negli ultimi dieci minuti va alla ricerca del colpaccio; come quando al minuto 84 una punizione di De Paul trova la testa di Okaka che però devia a lato. Sono quattro i minuti di recupero e al 92′ Becao intercetta un pallone fuori dalla sua area, subisce anche fallo ma Irrati concede il vantaggio perché la sfera la conquista Fofana che avanza, resiste a una carica a centrocampo, continua la sua corsa, salta de Ligt e infila Szczesny. Un gol pazzesco che vale all’Udinese una salvezza ormai quasi certa.

Udinese-Juventus 2-1 (0-1)

Udinese (3-5-2): Musso; Becao (48′ st De Maio), Ekong, Nuytinck; Ter Avest (32’st Samir), Fofana, De Paul, Sema, Zeegelaar (23′ st Stryger Larsen), Okaka, Nestorovski (88 Nicolas, 27 Perisan, 61 Ballarini, 63 Mazzolo, 64 Palumbo, 65 Oviszach, 66 Compagnon, 67 Lirussi). All. Gotti

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo (29′ st Cuadrado), Rugani, De Ligt, Alex Sandro; Ramsey (14′ st Matuidi), Bentancur, Rabiot; Bernardeschi (14′ st Douglas Costa), Dybala, Ronaldo (77 Buffon, 31 Pinsoglio, 5 Pjanic, 28 Demiral, 35 Olivieri, 38 Muratore, 41 Coccolo, 44 Vrioni, 46 Zanimacchia. All. Sarri

Arbitro: Irrati di Pistoia

Reti: nel pt 41′ De Ligt; nel st 6′ Nestorovski, 47′ Fofana.

Angoli: 3-7

Recupero: 2′ e 4′

Ammoniti: Ramsey, Ekong, Zeegelar, Cuadrado per gioco falloso.