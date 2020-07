Il ricordo di Stefano Palumbo di Giovanni Farzati

Castellabate Cilento ( Salerno) ♥️Dormono, dormono sulla collina…

La campana della sera batte il rintocco del giorno che se ne va…

Sotto quegli olmi rugosi, quell’ombra di tasso, dove la terra si solleva in molti mucchi polverosi, ciascuno disteso per sempre nella sua tomba stretta…

Dall”elegia sopra un cimitero di T.Gray

Il ricordo di un suo amico…

Siamo stati come due fratelli ci siamo cresciuti insieme abbiamo riso in tante avventure da ragazzi trascorse insieme poi siamo diventati compari la tua famiglia mi ha accolto come un figlio tuo padre compa filippo mi ha accompagnato alla prima comunione e tu dove mi vedevi vedevi fino a pochi mesi fa prima di quel maledetto giorno mi dicevi compa come andiamo in quella cosa e io ti rispondevo compa come vai tu? E ci facevamo un sacco di risate oggi mi hai lasciato un vuoto che è incolmabile i miei occhi sono piene di lacrime ma voglio ricordarti con questa foto sorridente come quando mi dicevi per far fare feste nel tuo paese che tu amavi tantissimo celso e qualcuno ci vietava tu venivi e mi dicevi fai sempre feste questi sono i miei soldi incomincia a fare la spesa e io ti ascoltavo facevo sagre e feste di piazza e tu mi venivi a ringraziare ora ti dico amico e fratello mio che il tuo viaggio ti sia lieve e un giorno ci rivedremo ne sono sicuro e ci riabbraccieremo come ai vecchi tempi Tvb Stefano Palumbo ( fiorentino x tutti ) ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Giovanni Farzati