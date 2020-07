Il primo sindacato dell’esercito, “Libera Rappresentanza dei Militari”, incontra il sindaco di Napoli Luigi De Magistris

NAPOLI. Nella giornata di mercoledì 8 luglio, presso palazzo “San Giacomo” di Napoli, si è tenuto un incontro di presentazione tra il comitato regionale campano dell’associazione sindacale “Libera Rappresentanza dei Militari” e il sindaco Luigi De Magistris.

All’incontro hanno preso parte: il presidente del comitato regionale della Campania, Salvatore D’Apice; il vicepresidente, Luigi Sorrentino, ed il tesoriere, Vincenzo Di Guglielmo. All’appuntamento è emersa subito la cordialità e la vicinanza del primo cittadino di Napoli, che ha espresso la sua disponibilità per eventuali proposte del comitato regionale volte ad aiutare i cittadini napoletani, in uniforme e non, attraverso iniziative costruttive.

“L’incontro è stato sicuramente proficuo – ha detto D’Apice -. Per l’occasione abbiamo donato al sindaco una targa ricordo. Naturalmente, la titolarità a parlare dei militari in genere non spetta a me, ma ai rispettivi comandanti d’area, nonché al capo di stato Maggiore dell’Esercito”.

Il Comitato Regionale ha, successivamente, fatto visita allo studio legale Parlato, associato e convenzionato, sito in via Toledo. “L’associazione sindacale sta lavorando per la collettività, per i suoi iscritti – ha affermato il presidente LRM campano -. Abbiamo recentemente stipulato una convenzione con la struttura ‘Rainbow Maigicland’. È l’ennesimo segno tangibile dell’operatività di una realtà, la nostra, in continua crescita”.