Il Presidente Vincenzo De Luca a Meta incontra Mario Gargiulo, candidato sindaco a Sorrento

Meta. Il Presidente della Regione Campania, dopo la mattinata all’Hilton Sorrento Palace, ha raggiunto la cittadina della penisola sorrentina. Qui si è incontrato con il sindaco di Meta Giuseppe Tito e tutti gli altri sindaci della penisola, fatta eccezione per il primo cittadino di Sorrento Giuseppe Cuomo che, ricordiamo, è candidato per la Lega. Ma a rappresentare la città del Tasso c’era Mario Gargiulo, ex assessore di maggioranza ed ora candidato sindaco con Cuomo, che ha così commentato su Facebook il suo incontro con De Luca: “Oltre ai tanti progetti in campo, gli ho strappato una promessa: verrà più spesso a trovarci”. Ora ci chiediamo: l’incontro tra Mario Gargiulo e Vincenzo De Luca potrà mettere in leggero imbarazzo Giuseppe Cuomo?