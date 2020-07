Il Presidente Mattarella risponde a lettera di gemelli di Vico Equense

Quest anno bisestile caratterizzato dall’ epidemia da Corona virus è anche pieno di belle notizie che a volte riguardano anche i bambini e la loro madre. Dei gemelli di Vico Equense Francesca e Giovanni Di Palma, che frequentano la quarta elementare hanno infatti scritto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella , I bambini infatti mossi dall’orgoglio per la mamma avevano contattato Mattarella. Fiorentina Vanacore non è solo mamma ma una donna che nello svolgimento del suo lavoro all ospedale di Sorrento, come addetta alla mensa dispensa sorrisi ai pazienti a volte anche piccoli .

Ritengono i ragazzini quindi di avere la mamma più buona del mondo e volevano farle un regalo particolare.

Fiorentina Vanacore è una persona speciale che affronta con coraggio le difficoltà della vita e si dedica al suo lavoro con passione. Le piace dare momenti di gioia per quanto possibile ai pazienti . Inutile dire la commozione e la gioia incontenibile della donna quando ha avuto tra le mani la lettera del Presidente. Non riusciva a crederci. Il Presidente nella lettera di risposta ai ragazzini raccomanda di ringraziare vivamente la mamma per il suo impegno e sottolineando non vi è medaglia di valore maggiore per la donna dell amore che i loro figli sanno trasmettere ogni giorno.