Roberto Fico, presidente della Camera a Faito, in funivia, per trascorrere una giornata di relax. Una visita in forma strettamente privata con la famiglia, ma senza sottrarsi dal fare foto ricordo con i lavoratori dell’Eav e in stazione a Castellammare. Casualmente ha anche incontrato il presidente del consiglio comunale stabiese Vincenzo Ungaro.