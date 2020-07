Il post di Secondo Amalfitano: “Non condivido una virgola di quanto fatto sulla, intorno e dentro la Fondazione Ravello”

Riportiamo il post pubblicato da Secondo Amalfitano sul suo profilo Facebook:

“Non condivido una virgola di quanto fatto sulla, intorno e dentro la Fondazione Ravello; ci mancavano solo i novelli messia dell’ultima ora.

Ho pagato e pago un prezzo elevatissimo in termini morali, giuridici ed economici, unicamente per aver difeso le mie idee, i miei valori ed il mio Paese, da attacchi inqualificabili, subendo anche sberleffi e cattiverie da personaggi inqualificabili.

Per i miei diritti sto combattendo, da solo, senza fiducia ma con pazienza, una battaglia contro i poteri forti di chi sta facendo quello che vuole del Paese più bello del mondo, ma non mi abbatto e non demordo, Ravello è il mio Paese e dovrà esserlo con orgoglio di tutti i figli dei Ravellesi.

Come promesso, per questo non ho litigato e non litigherò con chi ho ritrovato dopo anni bui; chiedo solo, a sedicenti fedeli consiglieri, di non istigare al male e all’odio, si può civilmente e amichevolmente convivere in autonoma differenza di pensiero.

A tutti, in specie a chi è stato supino spettatore, dico: sul latte versato non si piange, si riflette e si corregge il tiro”.