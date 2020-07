Il “Mirage” a Positano, sull’hotel Posa Posa nel cuore di Fornillo la magia di una cena in paradiso . Angelo Apuzzo contina nella scia paterna, al quale facciamo gli auguri, la tradizione di grandi albergatori sorrentini, in Penisola sorrentina abbiamo più volte parlato del Loreley a Sorrento, la storia dell’accoglienza, uno dei migliori alberghi della Campania, con una spettacolare vista sul golfo di Napoli. Qui ci troviamo nella perla della Costiera amalfitana, forse la “cartolina” più amata al mondo, negli uffici della Fifth Avenue a New York trovi immagini di Positano, e anche qui, sul versante di Salerno, la famiglia Apuzzo ha fatto una scelte eccellente con l’hotel Posa Posa, stupenda struttura nel cuore di Fornillo, un quartiere a dimensione umano, dove si respira la genuinità di Positano .

All’Hotel Posa Posa , troviamo al quarto piano il restaurant “Mirage” che con la sua terrazza è la location di colazioni, pranzi e cene memorabili con una vista meravigliosa su Positano, fino a Praiano e lungo la costa d’ Amalfi, all’orizzonte lontano il Cilento. Classe, qualità, eccellenza, ottimo rapporto con il prezzo, rispetto all’offerta e al servizio professionale, attento, cordiale, umano ed empatico.

Tartara di tonno fresco buonissimo, Polipo scottato su vellutata di patate da dieci e lode, Scialatielli ai frutti di mare, test di cucina di mare superato alla grande, e il classico Linguine all’Astice. Secondi che spaziano sul mare, per i dolci dai classici, e ottimi, tiramisu e delizia al limone, fatevi guidare dal “maitre” in sala, non vi troverete male. Cena a lume di candela, romantico, con una vista da sogno e personale qualificato e attento. Ristorante frequentato con vari tavoli anche durante la settimana, ed è stata una piacevole sorpresa, mentre il fine settimana è pienone. Consigliabile prenotare sempre, doveroso farlo il sabato e la domenica visto il successo del locale.

Davvero qui si vive la magia di una cena in paradiso, dove portare solo persone speciali.

Nella foto il fantastico staff Salvatore Volpe chef , il secondo Massimo Carrano il Maitre Giuseppe di Gaeta e Roberto Porzio in sala. Complimenti

A cura di Info@positanonews.it

Contatti

Hotel Posa Posa

in Costiera Amalfitana

Via Pasitea, 165 – Positano (Sa)

(+39) 089 812 23 77

(+39) 089 812 23 78

(+39) 089 812 20 89

info@hotelposaposa.com

in caso di assenza di risposta dei numeri di telefono fissi:

(+39) 3393324510