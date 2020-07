Meta, Sorrento ( Napoli ) Il mare non bagna Meta.

Dopo l’inchiesta di Repubblica, sparite le Forze dell’Ordine all’arrivo in stazione dei treni, ma alle spiagge libere si accede solo con prenotazione. – I divieti riguardano anche chi viene qui da sempre, dicono alcuni degli intervistati: “Ho cresciuto i miei bambini nel tratto libero tra la Conca e l’hotel Alimuri, oggi interdetto, sono stato costretto ad acquistare un abbonamento di 125 euro per continuare a portare i figli al mare”. Monta la protesta di chi è costretto a tornare a casa.

(La Repubblica 19 luglio 2020, Tiziana Cozzi)

#meta #alimuri #covid_19