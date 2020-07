Il doodle di Google ricorda Artemisia Gentileschi e il Museo Correale lo sostiene.

Appare oggi, nel doodle di Google, il riferimento ad Artemisia Gentileschi (Roma, 8 luglio 1593 – Napoli, post 31 gennaio 1654) , 427 anni dalla nascita. Aggiungiamo, a quanto stanno riferendo un po tutti i media, che a Sorrento presso il Museo Correale abbiamo una opera di questa pittora.

Fino ad una decina di anni fa, non si conosceva bene a chi fosse l’autore di questo quadro. Perfino a Raffaello Causa, soprintendente direttore del museo di Capodimonte , ne Il riordino del museo Correale di Sorrento, “Bollettino d’Arte del Ministero della Pubblica Istruzione” 1 (gennaio – marzo 1953), sfugge l’importanza di questa opera. Solo in seguito al restauro, fatto eseguire dall’associazione FIDAPA (federazione italiana donne arti professioni affari), presidente Donna Giuliana De Angelis, spinta dalla prof Anna Maria Balduccini nell’anno 2000, la direttrice del Museo Correale era Rubinia Cariello, salta fuori dalla pulitura dei restauratori il teschio. Quindi , si definisce che è una Maddalena penitente, lo stile la inquadra immediatamente secondo anche Ida Maietta, nella produzione di Artemisia Gentileschi. Da quel momento in poi è stata un crescendo di successi, partecipa a varie mostre, l’ultima a Gent in Olanda. Positanonews si occupò in un articolo , MSK, il Museo di Belle Arti di Gent, nel cuore della cultura del Belgio. Fino al 20 gennaio 2019 prossimo sarà la “Maria Maddalena” di Artemisia Gentileschi, di scuola caravaggesca, a far innamorare le Fiandre della pittura e in particolare delle rare e valenti artiste italiane tra Rinascimento e Barocco, simbolo della lotta all’autoritarismo e alla predominanza di genere.