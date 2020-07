Il doodle di Google dedicato a Jeanne Baret, l’esploratrice travestita da uomo

La prima donna a circumnavigare la terra. Quanto basta per renderla indimenticabile. Ecco perchè Google oggi dedica un bellissimo doodle animato a Jeanne Baret, esploratrice francese, nel giorno del 280° anniversario della sua nascita.

Si ricorda la sua intraprendenza, che l’ha portata a concludere l’impresa travestendosi da uomo e facendosi chiamare Jean Baret. Le leggi francesi a quel tempo vietavano alle donne di entrare nelle navi della marina. Dunque, per partecipare alla spedizione, decise di arruolarsi come valletto e assistente del naturalista Philibert Commerson, con cui lavorava da molti anni.

Ma la sua messa in scena non tardò ad essere scoperta. Così, nel corso del viaggio, i membri dell’equipaggio scoprirono il suo travestimento e la lasciarono a Tahiti dove rimase per anni prima di rientrare in Francia.

Forse nessuno si sarebbe accorto della sua identità, se Jeanne non fosse stata a un certo punto smascherata dagli indigeni tahitiani e il navigatore non avesse registrato l’episodio sul giornale di bordo. Jeanne Baret non era solo un’amante coraggiosa: Commerson, che evidentemente non si faceva molti scrupoli, la chiamava la «mia bestia da soma» per la sua capacità di trasportare, sotto la neve come sotto il sole tropicale, le provviste, le armi, i quaderni con le piante, le attrezzature che servivano al botanico per le sue scoperte

Il suo fu comunque un viaggio incredibile, durante il quale raccolse oltre 6.000 esemplari di piante, tra cui il Bougainvillea, che scoprì in Brasile e poi esportò in Europa. Non è un caso, dunque, se nel doodle di Google è stata raffigurata con questa pianta in fiore, a bordo dell’Étoile, la nave con cui condusse la spedizione.

Jeanne Barret era una donna poliedrica, e fra le sue tante attività era anche botanica. In suo onore vi è la specie Solanum baretiae, una pianta erbacea scoperta nel 1992, nell’Ecuador meridionale, nella zona di Amotape-Huancabamba. Non è molto diffusa ma è considerata una parente stretta degli ortaggi più comuni come ad esempio il pomodoro, la melanzana e la patata, tutti appartenenti appunto al genere Solanum. Le foglie di questa pianta sono composte, ovvero, costituite da alcune foglioline più piccole, disposte lungo il picciolo che si chiama rachide. Per quanto riguarda la baratiae, il numero di foglie è variabile, andando da un minimo di 1 fino ad un massimo di 7.

Il botanico Commerson, il primo marito di Barret, diede il nome della sua amata anche ad un’altra pianta, la Bareti Bonafidia, ma questa nomenclatura non sopravvisse visto che gli era già stato dato in precedenza un altro nome (oggi è nota come Turraea).