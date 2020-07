Il covid spaventa Capri: tre giovani romani positivi al tampone

Coronavirus, tre casi a Capri nel weekend, e scatta l’indagine epidemiologica: nell’ultimo fine settimana tre giovani romani, in vacanza a Capri con altre cinque persone (una comitiva di quattro ragazzi e quattro ragazze) sono risultati positivi al Covid-19. La comitiva aveva soggiornato in una casa vacanze, si apprende da fonti della Asl Napoli 1.

Si è subito messa in moto l’indagine epidemiologica attraverso il personale della Asl in servizio nell’isola per tracciare i movimenti ed individuare eventuali contatti stretti. I tamponi, si apprende, sono stati effettuati a Roma, al rientro dei ragazzi poichè uno dei turisti aveva la febbre. Si cerca di ricostruire anche il percorso di una ragazza del gruppo che prima di giungere a Capri potrebbe essere stata in un’altra località balneare campana. Si lavora anche per accertare se i ragazzi fossero giunti nell’isola già in fase di contagio.