Il Covid non ferma la prostituzione. A Salerno controlli a tappeto

Salerno. Il ritorno dei contagi da Covid-19 non ferma gli incontri hard in strada lo scrive Il Mattino quotidiano della Campania, a frima di Gianluca Sollazzo. Scatta il giro di vite della polizia municipale che nell’ultimo fine settimana ha intensificato i controlli nella zona estrema orientale. Nel mirino undici prostitute beccate sulla Litoranea, in via Wenner e via Allende. Per quattro di loro è scattata anche la richiesta del Daspo urbano. Gli incontri hard in strada sono vietati sul territorio comunale. I vigili del reInasprita l’ordinanzparto Motociclisti del comando di via Dei Carrari hanno applicato nell’ultimo fine settimana i divieti imposti dalla ordinanza sindacale numero 45528 del 10 gennaio scorso, con cui il sindaco Vincenzo Napoli ha riproposto divieti severi sulla prostituzione e le soste con clienti in città. I controlli per il rispetto della ordinanza anti prostituzione hanno consentito alla polizia municipale di elevare tra gennaio e febbraio ben 30 multe a carico di prostitute, prevalentemente giovani donne dell’est Europa e trans; nel mirino dei controlli invernali erano finiti anche 15 clienti che hanno immediatamente pagato la multa di 500 euro per essersi intrattenuti in auto con loro.

IL LOCKDOWN

Poi il lungo lockdown. Il Coronavirus ha tenuto a casa prostitute e clientela dai primi giorni di marzo fino al 4 maggio. Le misure adottate per contenere il contagio dell’epidemia hanno determinato, con la limitazione degli spostamenti delle persone, anche un calo delle trasgressioni commesse sul territorio comunale. «Le multe a prostitute erano calate del 100%», dicono al comando di polizia municipale impegnato in questi giorni nei controlli interforze per il contrasto agli assembramenti sociali. Ma col ritorno della libera circolazione e con l’inizio dell’estate le strade della estrema zona orientale sono divenute di nuovo teatro di prostituzione. Incontri bollenti e trattative a bordo strada con fermate pericolose si erano registrate nelle ultime settimane soprattutto nei weekend. Da qui la decisione del comando di polizia municipale, guidato da Antonio Vecchione e dal vice Rosario Battipaglia, di inasprire i controlli su disposizione del Comune. In periodo di ritorno dei contagi a Salerno non possono essere tollerati i rischi relativi a possibili rapporti sessuali non protetti, inoltre deve essere tutelata l’immagine e il decoro della zona orientale piena di bagnanti in questi giorni di pieno luglio. Per questo, nell’ultimo fine settimana il reparto motociclisti ha passato al setaccio strade come via Allende, via Bandiera, via Wenner fino ai confini con la Litoranea di Pontecagnano a caccia di meretrici e clienti. Il bilancio è già di undici multe da 500 euro in due giorni di controlli tra sabato e domenica. Sono 2 le notifiche di allontanamento a prostitute. Ben 4 le denunce per Daspo richiesto alla questura. E non mancano anche 2 fogli di via a carico sempre di giovani prostitute e trans. La presenza di soggetti dediti alla prostituzione su strada costituisce indubbia curiosità e richiamo per coloro che intendono usufruire di tali prestazioni ed è la causa che li induce a fermarsi e intrattenersi, creando situazioni di ostacolo ed intralcio alla libera circolazione. Per giunta in piena pandemia e con l’avvento di nuovi contagi da Covid-19 i rapporti sessuali non protetti tra sconosciuti potrebbero rappresentare un pericoloso veicolo di trasmissione del virus. Una guerra dichiarata al malcostume in difesa del pubblico decoro che ha indotto l’amministrazione a varare a gennaio una nuova ordinanza ripristinando fino a settembre prossimo divieti e multe contro l’esercizio del meretricio in strada. Colpite donne dell’Est e africane nella estrema zona orientale all’altezza dello stadio Arechi e su via Allende.