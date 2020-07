Il Coronavirus impedisce a Maddalena Grasso di festeggiare i suoi 104 anni in Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina. “Abbiamo vissuto tre guerre, ma quello di oggi non è successo mai. Questo che è venuto, per noi è un finimondo. Abbiamo sopportato guerre, terremoti e miseria. Avevo tre anni durante la guerra del 15-18 persi il fratello di mia madre. In seguito le cose sono andate bene e male, ma oggi è un disastro”, ha detto Maddalena Grasso, completamente autonoma alla veneranda età di 104 anni.

Come passo le mie giornate? “Seduta alla sedia, a fare i servizi di casa, vita normalissima di sempre.”

La paura del Covid questa volta ha frenato, il desiderio di Maddalena, di viaggiare e divertirsi ancora. Un compleanno che Maddalena avrebbe voluto festeggiare in un posto a lei molto caro. “Sorrento, Amalfi, tutta la costiera amalfitana, girare e stare lì otto giorni. Quanto costa costa, non è importante.”