Il Capitano Arma diventa Commendatore al Merito della Repubblica Italiana

Il capitano Gennaro Arma, originario della penisola sorrentina, si è recato quest’oggi al Quirinale dove ha ricevuto l’onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana consegnatagli dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Arma è considerato un eroe per avere abbandonato per ultimo la nave Diamond Princess lo scorso marzo, ferma al largo delle coste del Giappone con 3.700 persone a bordo per quasi un mese, a causa della diffusione a bordo del coronavirus. Di seguito le sue parole: “Mi sento una persona normale che ha fatto il proprio dovere in una situazione difficile, come tanti altri. È stata una sorpresa questa onorificenza ed è un onore, il presidente Mattarella mi ha fatto in complimenti per la gestione dell’emergenza. Abbiamo fatto anche parallelismi su quanto successo in Italia. Io spero quanto prima di tornare a bordo di una nave. Sono rimasto in contatto con alcuni membri dell’equipaggio e con alcuni passeggeri» ha detto Arma. A chi gli ha chiesto se fosse interessato ad una futura candidatura in politica, Arma ha risposto: “Al momento non prevedo nessun futuro in politica, tornerò a fare il comandante”. Anche il sindaco di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani, ha fatto i complimenti al comandante: “Complimenti al nostro caro Comandante Gennaro Arma”, le sue parole.