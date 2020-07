Il 22 luglio Atrani festeggia la sua Patrona Santa Maria Maddalena. Già a partire dal 15 luglio ad Atrani, in Costiera Amalfitana, sono partiti i festeggiamenti per la sua Patrona Santa Maria Maddalena, giorno in cui è stato innalzato il drappo raffigurante l’effige della Santa. In occasione del 22 luglio, giorno dedicato proprio ai festeggiamenti della Santa, sono in programma festeggiamenti suggestivi, nonostante quest’anno si tratterà di una festa diversa da quelle passate, a causa dell’emergenza Coronavirus.

PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI:

Martedì 21 luglio – Vigilia della Festa:

Ore 10.30: Messa Solenne in Collegiata

Ore 17.30: Omaggio ai caduti – Monumento ai Caduti in Piazzale Europa

Ore 18.15: Preghiera a S.M:Maddalena, Vespri e S. Messa in Collegiata

Ore 19.00: Convegno “l’800 Atranese” in Collegiata.

Mercoledì 22 luglio – Festa di Santa Maria Maddalena

Ore 7.00 – 8.00 – 9.15 – 10.30: Sante Messe in Collegiata

Ore 19.00: Sul Sagrato della Collegiata Messa solenne presieduta da Sua Eccellenza Monsignore Orazio Soricelli Arcivescovo di Amalfi – Cava de’ Tirrei. Breve momento di preghiera e di canto alla Santa Patrona affinché interceda presso Dio Padre, Amante della vita, che non vuole che sia compromessa la saluta dei suo figli.

La sacra effige della Santa Patrona resterà intronizzata sull’altare maggiore della Collegiata fino al 29 luglio.

Mercoledì 29 luglio – Ottava della Festività di S.M.Maddalena

ore 18.30: Collegiata Santo Rosario e preghiera di lode alla SAnta Patrona

Ore 19.00: Santa Messa

Si rende noto che la partecipazione alle funzioni liturgiche avverrà con accesso contingentato e regolamentato da collaboratori che vigileranno sull’uso obbligatorio dei dispositivi di sicurezza e sul numero massimo di persone consentite.

Nel rispetto della normativa sanitaria, del protocollo CEI e dell’accordo siglato dalla “Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi” in occasione della festività non vi sarà alcuno spettacolo pirotecnico.