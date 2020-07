Il 21 luglio a Cava dè Tirreni Bosso e Girotto: Cultura musica e amore al Complesso Monumentale di San Giovanni

Continua la rassegna di concerti organizzata dal Jazz Club Il Moro che accende i riflettori sulle proposte più interessanti del panorama jazzistico nazionale ed internazionale. Anche per questa estate la musica dal vivo, la grande musica jazz, torna ad essere protagonista, accorciando le distanze, unendo le persone in totale sicurezza.

Due i luoghi d’incontro, palcoscenici d’eccezione all’aperto, con ingressi e posti numerati, che daranno spazio alla rassegna #MoroSummerTour2020: il Complesso Monumentale San Giovanni di Cava De’ Tirreni (Sa) e l’Arena del Mare di Salerno. Martedì 21 luglio alle 2130, al Complesso Monumentale di San Giovanni, Fabrizio Bosso & Javier Girotto in “Latin Mood” con Fabrizio Bosso – Tromba • Javier Girotto – Sax Sopra e Baritono • Natalio Mangalavite – Piano e Voce • Luca Bulgarelli – Basso Elettrico • Lorenzo Tucci – Batteria • Bruno Marcozzi – Percussioni. Ad aprire il concerto il duo Gabriella Iandolo voce e Fabrizio Ruinetti chitarra, che daranno voce e mucica alle grandi interpreti femminili della musica.

Ma anche cultura nella serata del 21 luglio con la presentazione del libro “REA d’amore” di Elvira Venosi, in arte Selvaggia Leone. Un libro che parla d’amore e di sesso attraverso la poesia e l’ironia delle donne. A presentare la serata il giornalista Antonio Di Giovanni.