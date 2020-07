Il 20 luglio a Minori romanzo di Fulvio Di Lieto e versi di Riccardo Troiano. Il 21 a Maiori omaggio a Fellini

Il 20 Luglio a Minori il romanzo di Fulvio Di Lieto e i versi di Riccardo Troiano. A Maiori Il 21 luglio omaggio a Fellini in Costiera e a fumetti, e il “Rossellini” a Di Domenico

Solo due gli appuntamenti per la quarta settimana della XIV edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo.

Lunedì 20 Luglio protagonista Minori ed i suoi “figli” culturali in Largo Solaio dei Pastai alle ore 20.30. A cominciare da uno scrittore, Fulvio Di Lieto, minorese “de Roma” con “Lara delle Camene” edito da Phasar. Marcello, modesto receptionist di un hotel romano, viene coinvolto in un’operazione magica di esorcismo, a riparazione di un oltraggio consumato ai tempi di Nerone. Vespasiano, per destituire l’imperatore, si servì dell’opera di maghe sabine e marsicane, che con un Carmen malum provocarono il disastroso incendio che distrusse l’Urbe ed essiccò le sacre fonti presso cui le vergini Camene vaticinavano. L’antico maleficio sarà annullato dall’intervento di Marcello, con l’aiuto di sette fanciulle speciali, tra cui Lara, risvegliatrice delle acque sorgive.

Poi un poeta, Riccardo Troiano che, dopo la prima silloge “Battito”, fa scorrere versi a dirigere “ancora i passi da solcare sul terreno” della vita in “Ancora qui”, nuova raccolta poetica, edita da Terra del Sole. Ed un pittore, giovanissimo, Giuseppe Proto con gli acquerelli a far da cornice alla serata. Serata che registra la partecipazione straordinaria dell’Associazione Minoresi nel Mondo, con un artista a tutto tondo, Maurizio Ruggiero, minorese in terra di prosecco a Valdobbiadene.

Quella del 21 luglio, nel Salone degli Affreschi di Palazzo Mezzacapo, ore 20.30, è invece un omaggio alla Maiori di Roberto Rossellini. Con un ricordo, a 100 anni dalla nascita, di Federico Fellini che, con la carovana del padre del neorealismo italiano e di Anna Magnani, arrivò in Costiera Amalfitana per la sua unica prova d’attore: l’immaginario “San Giuseppe” dell’episodio “Il miracolo” del film “L’Amore”. Curiosità e storie raccontate da Luigi Ferrara, Giancarlo Barela e Giovanna Dell’Isola dell’Associazione Maiori Film Festival. Con Alfonso Torino e l’Associazione Papersera l’incontro invece del regista de “La dolce vita” e “La strada” con Topolino, Minnie e Walt Disney. La serata si chiuderà con la consegna del Premio “speciale” Roberto Rossellini@Maiori al corto “Martino” del giovane regista salernitano Luigi Di Domenico. Il cortometraggio, che ha fatto incetta di premi all’edizione 2019 del Festival Salerno in Cortocircuito, attraverso il racconto di Martino allo psicologo che lo segue, due giovani cresciuti nello stesso ambiente, ma che hanno intrapreso due strade diverse, si addentra nel disagio di quelle realtà dove rubare e spacciare diventa indispensabile per un ragazzo che vuole evitare a una madre di spezzarsi la schiena.

A condurre le serate il direttore organizzativo di ..incostieraamalfitana.it Alfonso Bottone.

Su Radio Divina FM intanto, ogni Lunedì e Giovedì alle 18.05, proseguono gli appuntamenti de “I Salotti Letterari di..incostieraamalfitana.it” con gli autori in concorso per il Premio costadamalfilibri.