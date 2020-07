Il 15 luglio la consegna di attestati di fedeltà al Sodalizio ed uno alla memoria da parte del Circolo Commercianti Sorrento

Il giorno 15 luglio 2020, il Circolo Commercianti Sorrento (fondato nel lontano 1902), consegnerà 6 attestati di fedeltà al Sodalizio ed uno alla memoria ai soci.

Mario Damiano

ALLA MEMORIA, PER LUNGHI ANNI OTTIMO PRESIDENTE, CON LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: In riconoscimento del profondo e generoso legame al Sodalizio, sempre dimostrato, nei lunghi anni di iscrizione, sia da socio che da presidente, dal 1960 al 2020.

Attestati di fedeltà al Sodalizio

AntoninAntonino Russo – In riconoscimento del legame al nostro Sodalizio, dal 1970 al 2020

Nicola Fiorentino – In riconoscimento del legame al nostro Sodalizio, dal 1970 al 2020

Aniello Parlato – In riconoscimento del legame al nostro Sodalizio, dal 1968 al 2020

Ferdinando Fruscio – In riconoscimento del legame al nostro Sodalizio, dal 1965 al 2020

Antonino De Rosa – In riconoscimento del legame al nostro Sodalizio, dal 1965 al 2020

Francesco Marciano – In riconoscimento del legame al nostro Sodalizio, dal 1960 al 2020

BREVE NOTA DALLO STATUTO SOCIALE DEL CIRCOLO COMMERCIANTI – SORRENTO.

Premesso che nell’anno 1902, venne fondato nella città di Sorrento un sodalizio tra i commercianti, al fine di creare un luogo di aggregazione e condivisione di comuni interessi professionali, morali e spirituali.

Nel mese di giugno dell’anno 2014, essendosi tenute nuove elezioni per il rinnovo delle cariche Sociali, i neo eletti del Consiglio Direttivo del sodalizio, ravvisata la necessità di uniformare i vecchi statuti alle vigenti leggi in materia, hanno redatto un nuovo statuto, che nel solco storico tracciato in oltre un secolo di attività, divenisse atto di aggiornamento dello statuto di questo prestigioso e storico sodalizio.

ART. 1 – COSTITUZIONE, NATURA, SEDE, CARATTERISTICHE, SCOPI

1) Ai sensi dell’ art. 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile è costituita l’associazione denominata “Circolo dei Commercianti”, di seguito “Circolo”, con sede in Sorrento (NA), in Piazza Tasso n. 28.

2) ll Circolo è autonomo ed unitario, non ha scopo di lucro, è amministrativamente indipendente, è diretto democraticamente attraverso i suoi organi;

ART. 2 – SCOPI E ATTIVITÀ

1) ll Circolo si propone di svolgere attività ricreative e di tempo libero nei settori: cultura, sport, turismo, promozione e solidarietà Sociale;

2) In particolare sono compiti del Circolo:

a) contribuire allo sviluppo culturale e civile dei Soci ed alla più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive, alla tutela dei diritti del consumatore e più in generale del cittadino;

b) favorire l’estensione di attività culturali, sportive e ricreative e di forme consortili tra Soci, circoli ed altre organizzazioni democratiche;

c) avanzare proposte ad enti pubblici, partecipando attivamente alla gestione democratica del territorio, per una adeguata programmazione culturale e Sociale;

d) promuovere ed organizzare iniziative, servizi ed attività nei settori dello sport dilettantistico, del turismo, nella promozione e solidarietà Sociale, nella cultura, nelle attività ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei Soci, compresa la gestione di sale di intrattenimento, somministrazione di alimenti e bevande, bar, mensa, spaccio, prodotti di interesse al fine di favorire forme di acquisto e di risparmio per gli associati, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti;

e) avanzare progetti e proposte programmatiche nel Piano Sociale di Zona.