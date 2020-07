Il 15 luglio ad Atrani l’Amore in versi e Lilliput di Homo Scrivens. Il 16 luglio a Praiano i Premi Maredicosta e le storie di Gabriele Cavaliere

Il 15 Luglio ad Atrani l’Amore in versi e in whatsapp, e “Lilliput” di Homo Scrivens. Il 16 luglio a Praiano i Premi “Maredicosta”, e le storie di sapori di Gabriele Cavaliere

Proseguono gli appuntamenti con la XIV edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo. Mercoledì 15 Luglio protagonista l’Amore alle ore 20.00 in piazza Umberto I ad Atrani, con la consegna dei premi ai vincitori di “Caro amore ti scrivo…” migliore whatsapp inviato nel giorno di San Valentino 2020: primo classificato Maurizio Pintore di Salerno, seconda Annalisa Santamaria di Bellizzi (SA), terzi ex aequo Alfredo Volume di San Giuliano Milanese (MI) e Giuseppina Esposito di Nocera Inferiore (SA). Un Premio “Speciale” ad Antonio De Marco di Tramonti (SA). A fare da cornice il ”Canto d’Amore” di 8 poeti e poetesse, in collaborazione con l’Associazione culturale ACIPeA, che declameranno versi propri dedicati al tema dell’Amore appunto: Lucia Gaeta, Carmelina Di Paolo, Francesca Falco, Alfonso Gargano, Claudia Lo Blundo, Lucia Ruocco, Rosaria Zizzo, Alfonso Bottone.

Nel corso della serata, per la selezione Premio costadamalfilibri sezione “Antologie” Giancarlo Marino e Aldo Putignano, curatori di “Lilliput. La letteratura è un gioco”, edito da Homo Scrivens, affronteranno un viaggio mirabolante oltre le colonne d’Ercole della narrazione: racconti a bivi, dialoghi impossibili, ipotesi alternative, modeste proposte, spot pubblicitari, testi a staffetta, whatsapp letterari, scuse improbabili, storie in 3 o in 5 frasi, tautogrammi, città invisibili e altre bizzarrie. Con la partecipazione straordinaria di autori e personaggi della Letteratura: altro che le solite storie!

Ancora premi Giovedì 16 Luglio saranno consegnati ad autori, editori, realtà culturali “locali” che, attraverso la loro attività, hanno raccontato storie, personaggi, luoghi, tradizioni, atmosfere, che segnano il territorio della Costiera Amalfitana, attraverso la forma del romanzo, della poesia, del saggio, della documentaristica, delle immagini, o che sono o sono stati “figli culturali” di questo territorio: il Premio “MarediCosta”, nello splendido scenario di piazza San Luca a Praiano, ore 20,00, a: Gabriele Cavaliere, Francesco Collano, Allegra De Falco, Alessia Di Palma, Emanuela Esposito Amato, Giuseppe Esposito, Gennaro Maria Guaccio, Armando Montella, Maria Rosaria Pugliese, Angelo Sparano, Pasquale Torrente, Riccardo Troiano.

La consegna dei riconoscimenti sarà preceduta da storie d’amore e di sapori de “Le ricette della Costa d’Amalfi” raccontate da Gabriele Cavaliere per le Officine Zephiro.

A condurre la serata il direttore organizzativo di ..incostieraamalfitana.it Alfonso Bottone.

Su Radio Divina FM intanto, ogni Lunedì e Giovedì alle 18.05, proseguono gli appuntamenti de “I Salotti Letterari di..incostieraamalfitana.it” con gli autori in concorso per il Premio costadamalfilibri.