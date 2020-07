IC “Lucantonio Porzio” di Positano e Praiano: S.O.S plastica in natura!

Gli alunni delle classi V A e B della Scuola Primaria di Positano nell’ultimo periodo dell’anno scolastico hanno affrontato le tematiche legate alla plastica e al suo impatto in natura, con un percorso didattico-educativo interdisciplinare che li ha stimolati a riflettere sul problema e li ha aiutati a sviluppare un atteggiamento responsabile di tutela e difesa del nostro Pianeta e, in particolare, dell’ecosistema mare.

Ricercando informazioni sui vari tipi di plastica, gli alunni hanno imparato che dietro il termine plastica si nascondono molti tipi di materiale, distinguendo i simboli che si trovano negli oggetti di uso quotidiano e ricercando informazioni sulle loro caratteristiche. Ma soprattutto hanno acquisito consapevolezza della necessità di riciclare in modo corretto e di limitare il consumo della plastica, assumendo in famiglia comportamenti adeguati e individuando un’alternativa al consumo di oggetti usa e getta.

Esperimento per verificare il galleggiamento dei materiali plastici sia in acqua dolce che in acqua salata.

Approfondimento sui tempi di decomposizione di alcune sostanze dopo essere state abbandonate in natura.

Gli animali e la plastica

Guanti e mascherine dispersi nell’ambiente!

Realizzazione di un piccolo manifesto, con slogan e disegni, per sensibilizzare i cittadini al corretto smaltimento dei dispositivi di protezione individuale.