I FUNERALI DI DAVIDE PIGNATARO. LA FINE DI UN’ODISSEA

Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Si tengono stamane alle 09.00 nella concattedrale di Castellamare di Stabia i funerali del povero Davide Pignataro. Il 31enne stabiese, primo ufficiale di macchine della Princess Cruises era inprovvisamente deceduto lo scorso 29 Febbraio a bordo di una nave da crociera nelle acque territoriali messicani. Davide, stimato e benvoluto giovane stabiese seguendo le orme paterne si era diplomato presso l’Istituto Tecnico Nautico “Bixio” di Piano di Sorrento. Dopo una rapida carriera sulle navi da carico da poco meno di due anni era passato alle navi da crociera. Tanto improvvisa quanto triste la sua dipartita avvenuta per un malore cardiaco. Il giovane ufficiale fu trovato nella sua cabina a letto con il telefonino tra le mani. La Compagnia di mavigazione volle a suo tempo trasferirne la salma con la stessa nave da crociera sino a Miami in Florida negli Stati Uniti d’America, sorta di capolinea e sede della stessa compagnia. Miami dopo l’autopsia di rito che ne ha certificato la morte per malore cardiaco, la salma sarebbe partita alla volta dell’Italia; ma a causa dei noti accadimenti relativi alla diffusione del Covid 19 a livello pandemico mondiale é invece rimasta custodita a Miami per lungo tempo. Solo ieri, finalmente, dopo lungo viaggio i resti mortali del giovane ufficiale di macchine sono arrivati nella sua città natale. Un’odissea a più puntate durata ben 124 giorni ovvero più di 4 mesi pieni. Il padre di Davide: Guglielmo é un distinto ammiraglio Genio Navale della Marina Militare da pochi mesi a riposo. Conosciutissimo e stimato uomo e militare, Guglielmo Pignataro é stato per lungo tempo il Direttore Generale della Corderia della Marina Militare sita a Castellammare e prospiciente agli storici cantieri navali. L’ammiraglio, uomo di fede inisieme alla propria moglie e ad altri 4 figli ha sempre ringraziato in maniera commossa la partecipazione al dolore della famiglia ma ha fortemente ribadito che nei valori della fede la perdita dorosissima di un figlio sarà compensata da un nobile ed òìjaltissimo progetto del divino. Ci stringiamo con affetto all’Ammiraglio Pignataro ed alla sua famiglia e siamo sicuri (laicamente e religiosamente) che Davide avrà raggiunto il porto sperato

EUGENIO LORENZANO