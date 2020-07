Sant’Agnello ( Napoli ) . Housing Sociale Sant’Agnello “Si sono dimenticati di noi”. Intanto le indagini continuano , la Procura potrebbe allargare indagati . E’ la vicenda giudiziaria più sconcertante della Costa di Sorrento e nessuno ne parla, salvo Positanonews che quasi tutti i giorni torna sull’argomento, ma vi è silenzio da parte della politica in Penisola Sorrentina e in Campania… Ecco il post degli assegnatari ” Ormai tutti si sono dimenticati di NOI…silenzio assoluto su questa vicenda. Quanta cattiveria e quanto menefreghismo. Impossibile trovare una casa. per le poche case esistenti si parte da 900 euro …case dove ti devi anche arrangiare quasi come se noi fossimo i colpevoli di questo schifo. Continuiamo a pagare mobili e continuiamo a sperare sperare sperare….siamo devastati viviamo UN incubo non sappiamo più cosa fare ma di una cosa siamo certi …CHI DOVRÀ PAGARE PAGHERÀ e soprattutto pagherà ogni lacrima dei nostri figli, di Noi e di tutti quelli che realmente soffrono per noi..SI.. PERCHÉ IN QUESTA VICENDA IN TANTI HANNO INVESTITO I LORO AVERI

Privandosi di tutto con GROSSI SACRIFICI PER QUESTA CASA. ..di una cosa siate certi…NON ABBIAMO PIU NIENTE IN BENI MATERIALI MA ABBIAMO LA DIGNITÀ LA SALUTE E LA FORZA PER COMBATTERE a qualsiasi costo per questa che è nostra solo nostra e… di questo, la magistratura dovrà pur rendersene conto. Che schifo!!!!! Vergogna, A chi ci sta trattando così.!”