Housing sociale Sant’Agnello. Gli assegnatari “CHIEDIAMO SOLIDARIETÀ AI NOSTRI CONCITTADINI!!!” . Ecco l’ultimo post sulla pagina che vede 52 famiglie da Sorrento a Sant’Agnello disperate dopo il “Metteteci una pietra sopra” dopo l’incontro in Procura a Torre Annunziata ( Napoli )

Abbiamo bisogno di voi!

Ieri è emerso che per la procura è tutto abusivo, dunque abbatteranno quelle che sono le nostre case, ma soprattutto i nostri risparmi di una vita, il nostro sangue e il nostro sudore. Inoltre ci hanno consigliato di costituirci parte civile per ottenere un risarcimento nel FUTURO. Sempre se poi loro abbiano ragione nel processo. La cosa che ci ha avvilito facendoci nuovamente cadere nello sconforto è che non hanno mai considerato l’ipotesi di concedere il sequestro con uso.

La tempistica del sequestro è dipesa dalle indagini, ma queste sono ancora in corso, e se queste sono le premesse chi sa quando finirà il tutto.

Ad ogni modo la nostra situazione è sempre la stessa, disperati, senza soldi e senza casa e alcuni purtroppo anche senza lavoro.

Ora chiederemo noi stessi il sequestro con uso al magistrato…. l’ultima spiaggia prima di naufragare in un mare di disperazione che potrebbe essere il colpo di grazia a chi non può più andare avanti così.

Chiediamo la solidarietà della comunità, unitevi a NOI!