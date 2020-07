Grotta dello Smeraldo vergogna infinita, visitatori senza operatori che stan a casa. Amalfi, Conca e la Regione Campania che fanno? La riforma per stare peggio. Così è avvenuto con la soppressione di fatto delle Aziende di Soggiorno e Turismo di Positano, Amalfi, Ravello e Maiori. La prima sparita nel nulla, senza neanche un cenno di saluto. La seconda avrebbe dovuto gestire la Grotta dello Smeraldo , invece ci sono diversi operatori a casa, famiglie che potrebbero sopravvivere senza sussidi Covid lavorando, e centinaia di visitatori che fanno anche assembramento a quanto pare. Ma poi tutti a riempirsi la bocca di turismo e di aiuto ai lavoratori stagionali, qui si aiuta sia il turismo che i lavoratori e nessuno fa nulla.

La scomparsa delle Aziende dovrebbe far capo a quella provinciale di Salerno o , sempre e comunque, alla Regione Campania, ma possibile che a parte questi enti distanti gli operatori turistici e i comuni stiano a guardare come belle statuine? E’ questo che ci chiedono e noi di Positanonews riportiamo, ambasciator non porta pena.

Speriamo in una bella e buona notizia, l’assunzione dei lavoratori e un servizio migliore, e più sicuro, per la Grotta.