Grifone a Erchie in Costa d’Amalfi

Maiori / Cetra ( Salerno) Da Erchie in costa d’Amalfi riceviamo e pubblichiamo dopo la tartaruga anzi prima.. Il Grifone – Cetara 15/10/2018

qui l’intervista> https://www.mixcloud.com/radioerchie/il-grifone-cetara-15_10_2018/

In collaborazione con il dott. Giuseppe Vecchio, amico e ornitologo dello Studio Agrofauna di Livorno, abbiamo ricostruito la storia dell’avvistamento di un esemplare di Grifone nei pressi di Cetara nell’ottobre del 2018.

L’evento ci era stato raccontato da una ragazza di Erchie che, parlando del fenomeno del ripopolamento degli spazi urbani da parte della vita selvaggia durante il lockdown, ci ha fatto vedere questa foto da lei scattata.

Attraverso l’analisi dei dati exif della foto e in collaborazione con il Dipartimento Monitoraggio e Tutela Ambiente e Conservazione della Biodiversità di ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale siamo risaliti alla storia del Grifone che dall’isola di Cres in Croazia ha volato fino in Costiera Amalfitana.

Qui è restato per almeno 24 ore come conferma un’altra testimonianza video che abbiamo raccolto da un’altra persona che dalla finestra di casa ha filmato l’esemplare il giorno dopo.