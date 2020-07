Grande novità: arriva l’app di Positanonews! Disponibile su tutti gli store

Un 2020 sicuramente particolare per tutti, ma che rappresenta sotto tanti punti di vista l’ennesima consacrazione dell’importanza dei traguardi raggiunto da Positanonews. Sempre sul pezzo, attivi nonostante i problemi legati alla pandemia, in giro per amore della cronaca e dei nostri lettori, siamo riusciti a raggiungere in questo 2020 già dei risultati memorabili: abbiamo raddoppiato le visite rispetto l’anno precedente, per una crescita esponenziale che è andata oltre le migliori previsioni. E manca ancora tanto alla fine dell’anno!

Ci occupiamo ormai da anni della cronaca che abbraccia i territori della Costiera Amalfitana e della Penisola Sorrentina, ma in generale anche della provincia di Napoli e Salerno, zone che la nostra redazione tratta in maniera approfondita e diretta.

L’annuncio che stiamo per farvi è di quelli che ci rendono ancora più felici ed orgogliosi del nostro lavoro: da oggi, infatti, è disponibile l’app di Positanonews. Un altro piccolo tassello nel mosaico che abbiamo costruito in questi anni, soprattutto grazie a voi! Ormai siamo un’istituzione nel territorio, un punto di riferimento, non solo come VERA TESTATA GIORNALISTICA, ma come “megafono” per chi non ha voce.

L’app è disponibile su tutti gli store, quindi utilizzabile su tutti i dispositivi, sia Apple che Android. Ovviamente, è scaricabile gratuitamente. L’applicazione è collegata ai nostri portali di news e quindi possibile ricevere aggiornamenti in tempo reale di ciò che accade in Penisola Sorrentina e Costa d’ Amalfi.

Un doveroso grazie va anche agli sviluppatori, ovvero la CM advisor Srl agenzia di comunicazione partner di Positanonews.

