Gragnano.Venerdì 10 luglio sospensione dell’erogazione idrica dalle 22 alle 5

GORI comunica che per il fermo degli impianti dovuto a lavori da parte di ENEL, sarà sospesa l’erogazione idrica da venerdì 10 luglio 2020 alle 22:00 a sabato 11 luglio 2020 alle 05:00, nelle seguenti zone di GRAGNANO:

Via Petrelloni

Via Cappella della guardia

Via Saletta

Via Visitazione

Via Bersagliere Carmine Donnarumma

Via dei campi

Via Motta

Via Foscolo

Via Leopardi

Via Viviani

Via Dante Alighieri

Via Tasso

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.