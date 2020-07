Gragnano. Maestre violente, udienza fiume: ascoltate quattro ex colleghe. “Non sono mai stati segnalati problemi alla dirigente scolastica”. A dirlo, nel corso dell’udienza di ieri mattina al Tribunale di Torre Annunziata, alcune ex docenti dell’istituto Ungaretti-Roncalli di Gragnano che sono state ascoltate come testimoni nell’ambito del processo che vede imputate due maestre delle scuole elementari accusate di maltrattamenti nei confronti degli alunni. L’inchiesta partì quattro anni fa e il processo potrebbe concludersi a fine novembre prossimo.

A giudizio ci sono Elisa Bonardi (assistita dall’avvocato Romeo Del Giudice) e Maria Laura Riccardi (difesa da Giovanni e Liborio Di Nola).

Le quattro ex colleghe delle imputate hanno raccontato a giudici di non aver mai notato nessun problema nella classe gestita dalle due imputate. “Non ci sono rapporti né segnalazioni al dirigente che coordinava, in quegli anni, la scuola”, ciò che hanno ribadito nel corso dell’udienza le quattro testimoni della difesa. Di diverso avviso invece alcuni genitori dei bambini che si sono costituiti parte civile nel giudizio e che anche ieri hanno seguito l’udienza: “Le maestre hanno spiegato che quella scuola era alla pari della pubblicità della Mulino Bianco, ma è necessario chiarire che non hanno mai partecipato alle lezioni con le due insegnanti Riccardi e Bonardi”. Le famiglie dei bimbi muovono pesanti dubbi sui metodi di insegnamento utilizzati dalle imputate. “Soprattutto – sottolineano i genitori degli ex alunni delle imputate – alle docenti che hanno testimoniato in Tribunale non sono mai stati mostrati i video che riprendevano i comportamenti sbagliati e violenti delle due maestre”.

A sostenere a spada tratta la tesi delle famiglie coinvolte, per la parte civile, ci sono gli avvocati Roberto Attanasio, Francesco Schettino e Daniele Ionà. Un collegio difensivo che ha ribadito, anche nella giornata di ieri, che i 12 alunni della stessa classe erano stati traumatizzati da quei metodi educativi utilizzati dalle due docenti.

Le accuse della Procura di Torre Annunziata sono pesanti. “Sto scemo, mi pare la bella addormentata nel bosco. Adesso se sbagli ti picchio”. E poi scappellotti, testa premuta con forza sul banco, schiaffi, tirate di capelli. Sono queste, stando alle accuse, le scene di “ordinaria” violenza accompagnate da insulti e minacce, a cui erano costretti ad assistere muti e inermi gli alunni della classe. E alle azioni delle maestre ne sono scaturite le reazioni dei bambini notate, casualmente, dai genitori. “Credevo che mio figlio facesse i capricci quando mi diceva in lacrime che non voleva andare a scuola. Ho cominciato a percepire uno strano disagio e ho chiesto spiegazioni ai suoi compagni di classe. A quel punto ho saputo cosa accadeva in quella classe degli orrori”, disse tutto d’un fiato una mamma ai giudici, in una delle prime udienze del processo. Stessa identica situazione rappresentata ai magistrati dai genitori di una piccola alunna diversamente abile: “Avevamo notato una regressione rispetto ai progressi che la bimba aveva fatto fino a quel momento. Non utilizzava più i pastelli di tutti i colori, ma i suoi tratti sul foglio avevano una sola nuance: il nero. Non comunicava più e i suoi silenzi ci hanno preoccupato, fino a scoprire cosa aveva subito dalla sua insegnante di sostegno”.

Fonte Metropolis