Gragnano. Cittadino entra nel palazzo comunale ed aggredisce il sindaco Cimmino. Interviene la Polizia Municipale

Gragnano. Attimi di paura ieri mattina nel palazzo comunale di Via Vittorio Veneto quando un uomo, un commerciante di Gragnano, armato di un casco da moto, ha fatto irruzione nell’ufficio del sindaco Paolo Cimmino ed aggredendo verbalmente il primo cittadino. Nonostante la porta fosse chiusa le urla erano talmente forti che non sono sfuggite agli uomini della Polizia Municipale che si trovavano al piano sottostante e che sono immediatamente intervenuti. Ma nel frattempo l’aggressore aveva già lasciato l’ufficio del sindaco lasciando però i segni della violenta discussione, con sedie scaraventate a terra e computer danneggiato. I motivi alla base del folle gesto non sono certi ma sembra che l’aggressore abbia subito, circa un anno fa, l’abbattimento della propria palazzina poiché costruita abusivamente. E questo potrebbe essere alla base del rancore del cittadino nei confronti del sindaco quale rappresentante dell’amministrazione comunale. Il primo cittadino Cimmino, pur provato dall’accaduto, per il momento non avrebbe sporto denuncia contro il suo aggressore.