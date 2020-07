Gavitella a Praiano messa in sicurezza dai ragazzi del Moby Dick. È l’unica vera spiaggia praianese, la gemma della Costiera Amalfitana fra Amalfi e Positano dove non tramonta mai il sole. Un posto incantevole, fra i più belli della Campania per andare a mare. A intervenire nella parte di spiaggia libera i ragazzi del Moby Dick pescatori, volontari e amanti del mare. Complimenti da Positanonews.it