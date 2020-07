Galleria Minori-Maiori. Si aspetta ancora la variante al Put . E’ l’unica galleria finanziata in Costa d’Amalfi , 19 milioni di euro -ESCLUSIVA. Andiamo alla fonte noi di Positanonews, non ci dividiamo fra pro e contro, i dubbi sono legittimi, siamo contro il “pensiero unico”, ma cosa succede su questa galleria? Intanto si aspetta ancora la variante al PUT, anche se a breve, deve esserci una delibera dell’intero consiglio della Regione Campania, visto che si tratta di una legge regionale, parliamo della Legge regionale 35/87 ovvero il PUT, Piano Urbanistico Territoriale, che riguarda la Costiera amalfitana e Penisola sorrentina, poi vi sono i vari passaggi, avverso i quali già sono sul piede di guerra gli ambientalisti, dal WWF a Italia Nostra.

Ieri, durante l’incontro con i vertici ANAS per consegna lavori per mitigazione rischio idrogeologico sulla SS163 in Costiera amalfitana, il capo compartimento dell’ANAS Montesano, venuto in via eccezionale nel nostro paese, ha risposto alle domande di Positanonews anche per quanto riguarda le gallerie di Minori e Maiori. Ecco quanto ci ha detto:

“La 163 vista la vocazione turistica e vista l’importanza è sempre oggetto di attenzione da parte di ANAS, soprattutto durante il periodo del lock down, quindi con la chiusura del traffico abbiamo effettuato le pavimentazioni, come avrete potuto riscontrare, per un importo di oltre un milione di euro. Oltre a quest’intervento, ce ne sarà un altro che consegneremo subito i primi di settembre ed interesserà un’opera d’arte al chilometro 30. E poi sono in fase di attivazione altri cinque interventi, di cui due di pavimentazione, due di opere d’arte e un’opera complementare per l’importo di quattro milioni di euro. E qua stiamo parlando sempre di manutenzione programmata, quindi parliamo di un investimento sul totale di circa 12 milioni di euro. Per quanto riguarda le gallerie di Minori e Maiori, ANAS già ha consegnato il progetto preliminare della galleria tra il comune di Maiori e Minori e stavamo attendendo la modifica del Put, che mi pare stia avvenendo, dopodiché procederemo quindi con il progetto definitivo che è quasi completo. Poi ci saranno tutti i pareri delle varie conferenze di servizio. Questa di Maiori e Minori è l’unica galleria finanziata per un importo di 19 milioni di euro, finanziata fino all’esecuzione dell’opera”.