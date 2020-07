Galleria Minori-Maiori, in Regione avviato iter di deroga al PUT. Cascone: “Il 27 luglio andrà in Consiglio”

Avviato l’iter in Regione Campania per la galleria Minori-Maiori. Secondo quanto riportato dai colleghi di Anteprima24, dopo le richieste avanzate dal sindaco di Minori, Andrea Reale, proprio nella giornata di ieri è iniziata la revisione del PUT nelle sedi del Consiglio regionale della Campania.

La deroga al PUT è stata già approvata dalla Giunta Regionale, ma per rendere possibile la progettazione della galleria, finanziata dalla Regione Campania, da parte di Anas e ACAMIR, bisognerà approdare alla Conferenza dei Servizi.

“La prossima settimana andrà in Commissione trasporti e urbanistica – ha detto il consigliere regionale Luca Cascone – il 27, salvo imprevisti, dovrebbe andare in Consiglio (regionale) e da quel momento in poi sarà possibile convocare la Conferenza dei Servizi”.

Cascone ha già quindi fissato un primo cronoprogramma, che dovrebbe portare alla progettazione del bypass tra i due comuni della Costiera Amalfitana, nell’area sottostante il Castello Mezzacapo. Sarà fondamentale quindi il passaggio entro fine mese in Consiglio.