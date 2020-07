Furore. Un cavo d’acciaio, sospeso tra due punti: in funzione la Zipline per vivere un’emozione unica.

Un cavo d’acciaio, sospeso tra due punti, per vivere un’emozione unica: in volo, guardando giù, immerso nelle meraviglie dei luoghi. Si tratta della Zipline che collega Furore a Conca dei Marini, in funzione tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.00, escluso il lunedì. Assicurato con un’apposita imbracatura ed agganciati ad un cavo d’acciaio, il visitatore potrà provare l’ebbrezza del volo lasciandosi scivolare in una fantastica avventura, unica al Mondo per la bellezza del paesaggio e per l’altezza massima di sorvolo.

Positanonews ha vissuto questa meravigliosa esperienza in prima persona, ammirando dall’alto lo spettacolo offerto dalle Grotte Storiche e dal Fiordo. Un’avventura a contatto con la natura attraversando paesaggi unici, alla ricerca ed alla scoperta della vera anima del territorio.

Un’attrattiva eccezionale, che può servire a far spostare dei flussi turistici nelle zone alte della Costiera Amalfitana, che sono meravigliose.

Inaugurata da pochissimo, speriamo che, con l’avanzare del tempo, vi sia anche la possibilità di realizzare anche un’area attrezzata per il rinfresco ed un parcheggio, dei quali in zona si sente la mancanza.