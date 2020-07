Furore-Praiano, la spiaggia della Praia ancora interdetta: a quando una soluzione?

Ancora una volta ci troviamo a denunciare una situazione assurda che riguarda la spiaggia della Praia, spiaggia che ricade nel Comune di Furore ma che interessa inevitabilmente anche il Comune di Praiano. Questa risulta attualmente ancora interdetta come previsto dalle disposizioni definite dall’ordinanza della Regione Campania firmata da De Luca.

Nonostante i visitatori siano in aumento costante in queste settimane post emergenza Coronavirus, ancora non si è trovata una soluzione che possa accontentare i liberi cittadini: noi, ribadiamo, siamo sempre dalla parte di chi vuole esercitare il proprio diritto di godersi le spiagge libere, ma ovviamente va portato avanti un discorso circa la garanzia di sicurezza. Per fare in modo che qualche bagnante non violi il divieto, il Comune di Furore ha previsto dei controlli serrati con Forze dell’Ordine sul posto, come già anticipammo.