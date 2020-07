Furore, mancato finanziamento GAL Terra Protetta. La minoranza: “la “nuova amministrazione” non ha portato avanti le cose”

Manca Furore tra i comuni della Costiera Amalfitana, beneficiari dei fondi dei bandi GAL Terra Protetta. A chiarirlo è con un post su Facebook il gruppo di minoranza Furore nelle tue mani, che evidenzia i motivi dell’esclusione.

“L’iter fu avviato, come ricordato in consiglio comunale: la “nuova amministrazione” non ha portato avanti le cose… – spiega la minoranza – Per l’esattezza, con la misura 7.6.1 si intendeva finanziare interventi di ristrutturazione del cortile di San Giacomo“.

I progetti del Paese dipinto, difatti, non compaiono nemmeno nella lista dei paesi non ammessi al bando: Furore quindi è rimasto escluso, non partecipando al programma finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, con il Gruppo Azione Locale di riferimento della Costa d’Amalfi che ha finanziato progetti per oltre 1,2 milioni di euro.

Leggi anche Online le prime due graduatorie definitive dei Bandi del GAL Terra Protetta: finanziati progetti per oltre 1 milione e 200 euro

Il recupero del cortile di San Giacomo rientrava nella misura rivolta ai comuni con popolazione residente non superiore a 5000 abitanti, intenzionati a ristrutturare elementi rurali di proprietà pubblica e di interesse storico architettonico o riqualificare strade e piazze storiche site nel centro storico, inclusi manufatti pubblici: circa 715mila euro erano destinati per questa tipologia di opere.