Furore. Il gruppo di minoranza chiede l’installazione di defibrillatori

Il consigliere di minoranza Vittoria Criscuolo a nome del gruppo ” Furore nelle tue mani ” ha presentato alla Giunta comunale una proposta per l’installazione di due defibrillatori automatici nel paese, individuando come luoghi idonei due punti nevralgici del territorio: l’ingresso della scuola elementare Vincenzo Florio e piazza Mola, che è la sede del Comune , dell’ufficio postale e della farmacia . Tale iniziativa ha sottolineato la consigliera parte dal presupposto che il pronto soccorso più vicino per gli abitanti di Furore sia il Presidio di Castiglione , difficile da raggiungere soprattutto nel periodo estivo per il traffico.

In tal modo i defibrillatori in paese potrebbero salvare la vita. I problemi cardiaci vanno trattati in tempi brevissimi. La notizia recente di un uomo ad Amalfi deceduto a causa di un congegno non funzionante mi ha spinto ha concluso la consigliera Criscuolo a presentare tale proposta che spero sia accolta dal Sindaco e non ha colore politico.