Furore Il cimitero che non c\'è

Non esiste il passato ma solo il presente nel passato (che poi si chiama memoria) Cit DE CRESCENZO Luciano. Il sindaco di Furore con un ordinanza del 06 maggio 2020 ha così regolamentato l’ apertura del cimitero comunale esclusivamente nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle 0900 alle 1200. Ad oggi, nonostante si sia riaperto quasi tutto il cimitero comunale ( solo a Furore) continua ad osservare tali prescrizioni. Una domanda appare dunque lecita : In più

Il diritto alla memoria dov’è finito?

Senza memoria non c’è futuro!!! Ai posteri l’ardua sentenza