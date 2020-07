Il Comune di Furore porta a conoscenza della cittadinanza che nella giornata di domani, martedì 7 luglio 2020, dalle ore 11:00 alle ore 15:00 sarà interrotta l’erogazione dell’acqua potabile sul territorio comunale, a causa lavori di riparazione alla condotta idrica. Ecco le zone interessate:

-Via G.B. Lama

-Via Roma

-Via Salita S.Giacomo

-Via San Pasquale

-Via S. Maria