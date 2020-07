Furore, che affluenza il primo giorno d’apertura del Fiordo! – VIDEO

E’ stata una domenica sicuramente particolare per Furore, che ha visto riaprire nuovamente, dopo mesi particolari, l’amato fiordo. Si tratta, come sappiamo, di uno dei luoghi più caratteristici e conosciuti della costiera amalfitana: questo è stato difatti riaperto questa domenica, ed è tornato nuovamente accessibile a visitatori e turisti i quali hanno potuto fare il bagno nelle sue cristalline acque.

Il primo cittadino Giovanni Milo ha anche approvato il piano che regolamenta l’accesso alle spiagge, con una serie di misure anti-covid da rispettare: per accedervi, è necessario rispettare alcune regole, tra cui mantenere almeno un metro di distanza gli uni dagli altri e 1,5 m tra le attrezzature da spiaggia, evitare gli assembramenti e anche di rimanere sulla battigia. Inoltre, per accedere alla spiaggia non è prevista alcuna prenotazione.

Antonella Marchese ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video che mostra la situazione ad oggi: è stata una sorta di inaugurazione per il fiordo e l’affluenza è stata davvero importante. Un’altra buona notizia per la Costiera amalfitana dopo questi mesi così complicati. Una piccola grande speranza per questa estate.

Video di Umberto Fusco: