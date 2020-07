Furore, arriva il Centro Estivo per bambini e adolescenti: come fare richiesta

Il Comune di Furore promuove un Centro Estivo a beneficio di bambini e adolescenti, compresi nella fascia d’età 3-14 anni. Le attività ricreative saranno realizzate sia nei locali del plesso scolastico “Vincenzo Florio” e aree esterne adiacenti, che nel piazzale antistante la Chiesa di Santa Maria, tra i mesi di luglio e settembre.

Per accedere al Centro Estivo, che sarà organizzato da una cooperativa specializzata, i genitori o le famiglie interessate, dovranno presentare la domanda (che sarà disponibile a breve sul sito istituzionale dell’ente https://www.comune.furore.sa.it/) entro le ore 12:00 del 24 luglio 2020.

La documentazione potrà essere consegnata a mano negli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali (martedì e giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00) oppure inviata in formato digitale come allegato mediante posta elettronica, all’indirizzo anagrafe@comunefurore.it .

Tale iniziativa è stata attuata aderendo alle misure a sostegno per le famiglie, previste dal DL Rilancio, che prevede quote di risorse destinate ai comuni per il finanziamento di attività, in collaborazione con enti pubblici e privati, per potenziare servizi socioeducativi sul territorio per implementare opportunità culturali e educative dei minori.