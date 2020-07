Francesco Sole arriva a Positano: “La costiera amalfitana non è un luogo, ma uno stato d’animo”

Continuano ad arrivare personalità influenti in Costiera amalfitana, cosa che avviene ogni estate e che dopo il lockdown si sta verificando nuovamente. Ultimo arrivo è il noto attore, nonché tra i maggiori influencer italiani, Francesco Sole. Quest’ultimo ha postato diverse foto sul suo profilo ufficiale Instagram che lo ritraggono a rilassarsi a Positano.

Sole è un influencer e YouTuber, scrittore, conduttore ed attore classe ’92. Il suo vero nome è Gabriele Dotti: attualmente il suo account Instagram conta oltre un milione di followers. Fidanzato con Giulia Cavaglià, Francesco è famoso per le sue frasi per posta sul suo profilo, generalmente riportate su post-it. La madre è dentista e il padre critico d’arte e ha anche due sorelle minori. Consegue il diploma al liceo classico e si iscrive alla Facoltà di Filosofia, che però non finirà mai. Inizia però a pubblicare vari video sui social e su YouTube molto apprezzati. Alcuni tra i video più amati sono: “L’amore al tempo di Whatsapp“, “se mi lasci ti cancello“, “la vita ai tempi dell’iPhone“. Da qui parte la sua carriera nel mondo dello spettacolo, diventando anche un vero e proprio influencer.