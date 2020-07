Franca Valeri festeggia 100 anni, il ricordo a Positano per il film “Leoni al sole”

Cento anni. Franca Valeri li festeggia il 31 luglio 2020. Nella sua casa di campagna a Roma, «tra pochissimi»: «I miei cari e qualche amico», ha raccontato alla vigilia al Messaggero. Nata Franca Maria Norsa, a Milano, il 31 luglio del 1920, l’attrice e sceneggiatrice che ha dato vita a maschere indimenticabili come la sora Cecioni e la signorina Snob nel saldo di una vita così lunga non ha rimpianti («Ho sempre cercato di fare quello che volevo. Per riuscirci però ho lavorato tanto, tantissimo») ma nostalgie sì: «Certo, a questa età». Gli amici, «quelli che non ci sono più, tanti. Uff, ormai sono una lista». E recitare: «Mi piacerebbe ancora. Il palcoscenico è la mancanza più forte».

Positano la ricorda per il film girato nella città verticale. I “Leoni” cui allude il titolo, sono quei caratteristici frequentatori di spiagge alla moda, la cui unica attività consiste nella ricerca metodica, quasi affannosa, dei mezzi e delle occasioni per folleggiare, abbandonarsi alla vita spensierata e gaudente, alle avventure sentimentali, più vagheggiate che realmente vissute. Questi “leoni” rispondono al nome di Scisciò, Giugiù, Mimì, Cocò eccetera: non tutti ancora giovani, qualcuno, anzi, decisamente maturo d’anni, se non di spirito e coscienza. Mimì riesce ad avere un invito per una crociera a bordo dello yacht d’una matura miliardaria e ne torna nauseato. Giulia, che visita le spiagge eleganti per servire una guida gastronomica, finisce con l’innamorarsi di Mimì il quale, per denaro, sposerà invece una ragazza svizzera, madre-nubile, con l’intenzione di divorziare subito dopo. Scisciò, accusato ingiustamente d’un furto, desidera abbandonare il “branco” per sempre. Cocò è amareggiato dalla prospettiva di dover espatriare per lavoro… Brevi relazioni sentimentali che s’allacciano e si sciolgono tra un’allegra chiassata ed un’altra, mentre la fuggevole stagione dorata volge al termine.