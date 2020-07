Fondazione Ravello, Nicola Mansi: “La fine di un progetto”

Riportiamo un post di Nicola Mansi che fa riferimento alla “fine di un progetto” riferendosi alla questione Sala Frau, l’elegante struttura che si trova fianco del campetto da tennis, a pochi metri da Palazzo Tolla. Le chiavi della Sala Frau, ricordiamo, ieri sono state consegnate dal segretario generale della Fondazione Ravello, Ermanno Guerra, al sindaco della città della musica, Salvatore Di Martino.

Nicola Mansi è l’anima della comunicazione della Fondazione Ravello, sin dal primo anno si è dedicato totalmente al lavoro fino a diventare una delle colonne portanti della Fondazione. Ecco, di seguito, il suo commento reso pubblico su Facebook:

Oggi si segna la definitiva fine di un progetto.

Peccato! Soprattutto per tutti quelli che hanno impegnato gli anni migliori della loro vita a dannarsi l’anima per sostenerne la bontà.

Le piccole comunità devono però definitivamente capire che fino a quando saranno divise e lacerate saranno deboli e in balia dei venti.