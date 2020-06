Fondazione Ravello dopo Guerra: diramato avviso per la selezione del segretario generale

Archiviata la modifica allo Statuto della Fondazione Ravello, in viale Wagner si individua un sostituto di Ermanno Guerra, che termina il proprio lavoro nella Città della Musica. Infatti è stato già pubblicato sul Burc il decreto n. 8 del 30 giugno del commissario straordinario Almerina Bove, in cui viene diramato un avviso pubblico per la selezione del segretario generale/direttore generale della Fondazione.

Ermanno Guerra, ex assessore della giunta comunale di Vincenzo De Luca, fu scelto nel 2017 proprio dall’attuale Presidente della Giunta Regionale: a breve potrà tornare a seguire appieno l’incarico di consigliere comunale a Salerno, dove tra l’altro presiede le commissioni cultura ed ambiente e statuto e regolamento ed è vice presidente della commissione trasparenza. Guerra siede anche nel consiglio di amministrazione della Fondazione Idis – Città della Scienza.

Riguardo alla candidatura a segretario generale della Fondazione Ravello, per concorrere all’incarico di durata triennale a tempo pieno, dovrà essere presentata la domanda di partecipazione con gli allegati richiesti dal bando, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso, quindi la scadenza della selezione è prevista per giovedì 30 luglio. Ecco l’avviso della Fondazione Ravello per selezionare il nuovo segretario generale.