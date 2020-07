Focolaio di Pisciotta: il Cilento teme ripercussioni su turismo

Sono complessivamente undici, con l’ultimo caso registrato ieri dopo l’esito di altri 5 tamponi, i casi di positività accertati a Pisciotta. E nel centro cilentano – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – c’è adesso anche qualche apprensione per le ripercussioni sul turismo. Alcune strutture avrebbero ricevuto disdette e qualche turista presente avrebbe preferito anticipare la partenza. Ma la situazione, come assicura il sindaco Ettore Liguori, è sotto controllo: le condizioni degli infetti non sono preoccupanti, tutti i positivi si trovano in stato di isolamento appartengono a pochi nuclei familiari, concentrati per lo più nella zona Stazione vecchia.