Festival di Castrocaro, due artisti di Napoli sul palco della serata finale

Il duo “Le Radïci”, composto da Marco Costanzo e Mario Cianniello, è tra gli otto finalisti della 63esima edizione del Festival di Castrocaro, un festival prestigioso che negli anni ha visto nascere grandi star come Eros Ramazzotti, Zucchero, Nek, Fiorella Mannoia e Laura Pausini.

I due, entrambi 27enni di Ponticelli, quartiere della periferia orientale di Napoli, saliranno sul palco della serata finale, condotta da Stefano De Martino, che andrà in onda giovedì 27 agosto su Rai 2.

Selezionati tra i quarantadue che hanno partecipato al Castrocaro, il primo talent della musica italiana, Marco e Mario sono gli unici artisti del Mezzogiorno tra quelli ammessi alla serata finale.

Due ragazzi con la passione per la musica, legati alle proprie origini territoriali e musicali, da qui il nome “Le Radici”, che hanno conquistato il palco di Castrocaro non senza sacrifici e che ora si preparano a questo evento importante per la loro carriera artistica, seguiti dal loro manager Gennaro Cataldo, che fin dall’inizio ha fortemente creduto nel loro talento.