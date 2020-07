Fake news sei contagi a Vico Equense, la nota dell’Unità di Crisi della Regione Campania

Ieri pomeriggio hanno provocato tensione e polemiche le dichiarazioni del governatore Vincenzo De Luca in merito a sei presunti contagi a Vico Equense provocati dalla comitiva di turisti romani che soggiornavano a Capri. Il primo a smentire le dichiarazioni del presidente della Giunta regionale è stato il sindaco del Comune della Costiera che ha escluso “categoricamente quanto dichiarato dal presidente della Regione”.

Poi in serata è arrivata una comunicazione ufficiale dell’Unità di crisi della Regione Campania attraverso la quale si precisa che “in relazione al bollettino odierno sui casi positivi al Covid 19, per quanto riguarda la Asl Napoli 3, il “contact tracing” sugli spostamenti della comitiva romana – poi risultata contagiata al ritorno nella Capitale – non ha portato all’individuazione di contagi nel territorio del Comune di Vico Equense”.