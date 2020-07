Faito che rinasce, la sorpresa positiva post covid . Al Belvedere, uno spettacolo di bontà. Il paradiso è qui!

Giacomo Vanacore è stato testardo in questo angolo di paradiso che è il Faito a Vico Equense. Saranno trenta anni che veniamo a trovarlo al Bar Belvedere, questo “cuore” verde che domina il Parco dei Monti Lattari con una vista che arriva fra la Costa d’ Amalfi e quella di Sorrento, Napoli, il Vesuvio, fino a tutte le isole del Golfo da Capri a Ischia arrivando a vedere un tramonto spettacolare che supera la Campania fino al Lazio . “Il coronavirus covid-19? Qui non lo abbiamo visto, ma se si parla di crisi economica da coronavirus , ne abbiamo viste di tutti i colori..” Infatti il tracollo dopo la scomparsa di Angela Celentano, gli incendi, le frane, disastri su disastri.. Positanonews ama questi posti per tanti motivi e non potevamo non andarci, anche per sfuggire all’afa della Penisola sorrentina , è tornato il traffico in Costa di Sorrento e si sente l’aria irrespirabile.

Abbiamo trovato il Belvedere trasformato. Tavoli ordinati e sistemati con una corda che garantisce il distanziamento e anche una certa privacy, uno spazio meraviglioso fuori e un salto di qualità straordinario. In cucina una vecchia conoscenza di Villa Tre Ville, la struttura extra lusso di Positano, Mario D’Urso in cucina, che è una garanzia, in sala professionalità acquisita in varie strutture d’eccellenza anche in Costa d’ Amalfi come Raffaele Cioffi, Giuseppe e Luigi Vanacore, ma non solo in ogni settore ci sono persone qualificate.

Faito sta rinascendo proprio grazie al Covid alla fine è la meta più tranquilla ed amata, il distanziamento è assicurato, fuori dalla bolgia e dalla prenotazione delle spiagge, inoltre c’è un’ottima piscina, frescura e relax assicurati e si punta sulla qualità.

“Ho investito nella ristorazione di nicchia puntando al territorio e nel personale che ho assunto più dell’anno scorso – spiega Giacomo Vanacore -, abbiamo in cucina uno chef che punta sui prodotti di qualità, in sala personale qualificato, senza perdere la naturalezza e la semplicità con i prodotti naturali di questo territorio.. appena ci procurano il tartufo del Faito faremo dei piatti prelibati anche col tartufo”

Insomma non solo gli ottimi panini, ma scialatielli, con funghi e salsiccia, hamburger di chianina, senza discostarsi dal territorio, il “terroir”, come dicono i francesi per il vino, qui è fondamentale, e Giacomo ne è testimone , uno dei “genius loci” è qui sul Belvedere del Faito . Chi la dura la vince, direbbe qualcuno, e Giacomo, noi di Positanonews lo sappiamo, ne ha passate di tutti i colori, senza mai perdere l’amore per il Faito in cui ha testardamente sempre creduto.

Andateci, non ve ne pentirete. Il paradiso è qui!

Foto 3 di 5









Nelle foto in apertura anche lo chef D’Urso, impegnato nel sociale, fra gli ispiratori del rilancio del Belvedere